Выпуск новостей за 12:00: Подготовка к Объединительному собору. Подорожание электроэнергии
В выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 12:00 – в Киеве готовятся к Объединительному собору новой украинской церкви, который состоится 15 декабря. В столицу уже прибыли экзархи Вселенского патриарха из Константинополя. 14 декабря на заседании Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг будут рассматривать повышение цены на электроэнергию на 12%.
Также в выпуске:
Непогода в Украине: из-за снега обесточены 170 населенных пунктов, задерживаются поезда и самолеты.
В Киеве проходит акция против повышения стоимости электроэнергии в интересах олигархов.
В Андреевской церкви в Киеве закончилась литургия Вселенского патриархата.
Источник: 24 канал
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