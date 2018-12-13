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      Выпуск новостей за 12:00: Подготовка к Объединительному собору. Подорожание электроэнергии

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 12:00 – в Киеве готовятся к Объединительному собору новой украинской церкви, который состоится 15 декабря. В столицу уже прибыли экзархи Вселенского патриарха из Константинополя. 14 декабря на заседании Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг будут рассматривать повышение цены на электроэнергию на 12%.

      Также в выпуске:

      Непогода в Украине: из-за снега обесточены 170 населенных пунктов, задерживаются поезда и самолеты.

      В Киеве проходит акция против повышения стоимости электроэнергии в интересах олигархов.

      В Андреевской церкви в Киеве закончилась литургия Вселенского патриархата.

      Теги: Новости Киева Электроэнергия Единая поместная церковь Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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