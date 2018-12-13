Выпуск новостей за 12:00: Подготовка к Объединительному собору. Подорожание электроэнергии

В выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 12:00 – в Киеве готовятся к Объединительному собору новой украинской церкви, который состоится 15 декабря. В столицу уже прибыли экзархи Вселенского патриарха из Константинополя. 14 декабря на заседании Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг будут рассматривать повышение цены на электроэнергию на 12%.

Также в выпуске: Непогода в Украине: из-за снега обесточены 170 населенных пунктов, задерживаются поезда и самолеты. В Киеве проходит акция против повышения стоимости электроэнергии в интересах олигархов. В Андреевской церкви в Киеве закончилась литургия Вселенского патриархата.