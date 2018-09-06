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Выпуск новостей за 12:00: Стрельба в Одессе. Состояние пострадавших в авиакатастрофе в Киеве

Выпуск новостей 48 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 12:00 – в Одессе стреляли в волонтера, члена координационного совета Нацполиции в области Андрея Вагапова. Он выжил, но получил огнестрельные ранения обеих ног, его доставили в больницу. Пострадавшие в авиакатастрофе на Трухановом острове в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся на этапе обследования для диагностирования всех ушибов и ранений.

Также в выпуске:

Появились детали крушения вертолета на Трухановом острове в Киеве.

В США мужчина на пикапе на скорости влетел в здание американского телеканала Fox News.

А в Киеве зафиксировали самую теплую осеннюю ночь за всю историю наблюдений.

Теги: Выпуск новостей Новости Одессы Новости Киева Жертвы Авиакатастрофа на Трухановом острове
Источник: 24 канал
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