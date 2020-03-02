Выпуск новостей за 14:00: Богдан вернулся в адвокатуру. Наркотики в Одесской области

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 14:00 – экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан возобновил адвокатскую деятельность. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. 30 килограммов кокаина обнаружили таможенники совместно с СБУ в Одесской области. Выяснилось, что в один из портов из Южной Америки прибыл грузовой контейнер с автомобилями, нашпигованными наркотиками.

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