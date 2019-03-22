Выпуск новостей за 14:00: Неудачный теракт в метро Харькова. Приговор политзаключенному Грибу
В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 14:00 – 15 тысяч долларов, по словам СБУ, российские спецслужбы выплатили харьковчанину, чтобы тот заложил взрывчатку в Харьковском метро. Но правоохранители заблаговременно заменили взрывчатку из тайника на муляж и задержали злоумышленника во время установки устройства. Окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Павлу Грибу – 6 лет тюрьмы.
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Источник: 24 канал
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