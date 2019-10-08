Выпуск новостей за 14:00: Незаконное задержание полицейскими. Утечка хлорида железа в Днепре
В выпуске новостей за 8 октября по состоянию на 14:00 – во время патрулирования железнодорожного вокзала полицейские незаконно задержали двух мужчин, доставили их в участок, где начали унижать и бить палкой, чтобы те сознались в краже золотой цепочки. Спасатели успокоили жителей Днепра, что место, где накануне из цистерны вылился хлорид железа, не представляет никакой опасности.
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