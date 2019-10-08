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      Выпуск новостей за 14:00: Незаконное задержание полицейскими. Утечка хлорида железа в Днепре

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 октября по состоянию на 14:00 – во время патрулирования железнодорожного вокзала полицейские незаконно задержали двух мужчин, доставили их в участок, где начали унижать и бить палкой, чтобы те сознались в краже золотой цепочки. Спасатели успокоили жителей Днепра, что место, где накануне из цистерны вылился хлорид железа, не представляет никакой опасности.

      Также в выпуске:

      В ДТП под Николаевом погибли двое правоохранителей.

      17-летняя девушка, которую сбил грузовик на переходе в Житомире, находится в травматологии детской больницы.

      Синоптики предупреждают о первых заморозках, однако только ночью.

      Лукашенко признал, что на Донбассе продолжается конфликт Украины и России.

      blog_ava
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      Теги: Полиция Новости Днепра Выпуск новостей
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