Выпуск новостей за 14:00: Незаконное задержание полицейскими. Утечка хлорида железа в Днепре

В выпуске новостей за 8 октября по состоянию на 14:00 – во время патрулирования железнодорожного вокзала полицейские незаконно задержали двух мужчин, доставили их в участок, где начали унижать и бить палкой, чтобы те сознались в краже золотой цепочки. Спасатели успокоили жителей Днепра, что место, где накануне из цистерны вылился хлорид железа, не представляет никакой опасности.

Также в выпуске: В ДТП под Николаевом погибли двое правоохранителей. 17-летняя девушка, которую сбил грузовик на переходе в Житомире, находится в травматологии детской больницы. Синоптики предупреждают о первых заморозках, однако только ночью. Лукашенко признал, что на Донбассе продолжается конфликт Украины и России.