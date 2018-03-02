Выпуск новостей за 14:00: Пресс-конференция Януковича. Украина преодолевает последствия непогоды
Выпуск новостей 15:00, 2 марта 192 Читати новину українською
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 14:00 – экс-президент Украины заявил, что майдановцев расстреляли грузинские снайперы, и возразил, что в письме просил Путина ввести войска. Из-за снегопадов 33 населенных пункта остались без света в 5 областях: за минувшие сутки спасатели вытащили из снежного намета более 1000 машин.
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Источник: 24 Канал
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