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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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Выпуск новостей за 15:00: Митинг против репрессий в Москве. ДТП в Днепре

Выпуск новостей 18 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 15:00 – в Москве начался митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола", проводят акцию на проспекте Сахарова в центре города. В Днепре столкнулись два авто, после одно из них протаранило киоск, в результате чего пострадало трое людей.

Также в выпуске:

Взрыв в ночном клубе в Сумах.

Ситуация на фронте.

В Симферопольском СИЗО отрицают голодание Балуха.

 

Теги: Москва Митинги в России Новости Днепра Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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