Выпуск новостей за 15:00: Митинг против репрессий в Москве. ДТП в Днепре

В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 15:00 – в Москве начался митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола", проводят акцию на проспекте Сахарова в центре города. В Днепре столкнулись два авто, после одно из них протаранило киоск, в результате чего пострадало трое людей.

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