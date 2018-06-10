Выпуск новостей за 15:00: Митинг против репрессий в Москве. ДТП в Днепре
В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 15:00 – в Москве начался митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола", проводят акцию на проспекте Сахарова в центре города. В Днепре столкнулись два авто, после одно из них протаранило киоск, в результате чего пострадало трое людей.
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Источник: 24 Канал
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