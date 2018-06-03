Выпуск новостей за 15:00: Санкции США. Благотворительный пробег
В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 15:00 – Против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2", администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции. На Михайловской площади в Киеве состоялся 26-й "Пробег под каштанами" под лозунгом "Бегу ради маленьких сердец".
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Источник: 24 Канал
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