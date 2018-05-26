Выпуск новостей за 17:00 Киев в день финала ЛЧ. Вспышка кори
В выпуске новостей за 26 мая за 17:00 – центр Киева остановился, дороги перекрыты, повсюду толпы фанатов. До финального матча ЛЧ осталось менее пяти часов. В Украине снова вспышка кори, заболели более 80-ти учеников на Закарпатье.
Также в выпуске:
В Киеве сообщили о заминировании.
Пограничники не пустили российских фанов в Украину.
Томос об автокефалии готов.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии