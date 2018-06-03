Выпуск новостей за 17:00: Клубничный рай ветерана АТО. Скандальные выборы на Одесщине
В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 17:00 – на Львовщине ветеран АТО выращивает органическую клубнику. Николай Стецькив вместе с женой уже третий год высаживает десяток сортов ягод. Заминированные 4 избирательные участки в Одесской области, там люди должны повторно выбирать председателя и совет объединенной территориальной общины.
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Источник: 24 Канал
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