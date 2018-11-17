Выпуск новостей за 19:00: Толока на Аллее Небесной Сотни. Умер пограничник, которого сбили

В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 19:00 – в Киеве на Аллее Небесной Сотни наводили порядок, в столице готовятся к 21 ноября – пятой годовщине Революции на Майдане. Пограничник, которого накануне сбил злоумышленник на пункте пропуска на Закарпатье, умер. Вадима Березинского буквально протаранило авто с контрабандистами.

Также в выпуске: Стартовал конкурс в Антикоррупционный суд. NASA отправила в космос ракету-носитель с украинской конструкцией. В Ирпене под Киевом ограбили инкассаторов, украли 1,8 миллиона гривен.