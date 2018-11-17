Выпуск новостей за 19:00: Толока на Аллее Небесной Сотни. Умер пограничник, которого сбили
В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 19:00 – в Киеве на Аллее Небесной Сотни наводили порядок, в столице готовятся к 21 ноября – пятой годовщине Революции на Майдане. Пограничник, которого накануне сбил злоумышленник на пункте пропуска на Закарпатье, умер. Вадима Березинского буквально протаранило авто с контрабандистами.
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Источник: 24 канал
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