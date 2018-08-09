Выпуск новостей за 19:00: Зарплаты врачей. Производство снарядов
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 19:00 – по подсчетам Министерства здравоохранения со времени введения медицинской реформы 18-20 тысяч – это зарплата врача, около 12 тысяч – зарплата медсестры. В Украине начали изготовление собственных артиллерийских снарядов крупного калибра. Раньше у нас они не изготавливались, а старые советские запасы мы уже почти использовали.
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Источник: 24 канал
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