Выпуск новостей за 20: 00: чествование памяти жертв ДТП в Харькове. Фермерские рынки в Америке

В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 20:00 – в Харькове вспоминают жертв смертельной аварии на Сумской, которая произошла 18 октября 2017 года. В результате ужасного ДТП шесть человек умерли, пятеро оказались в больницах. Год десятки семей год живут без своих родных. Фермерство и малый бизнес в США поднимают экономику средних и малых американских городов.

Также в выпуске: Корреспондент 24 канала рассказал, как украинцам достичь американской мечты.