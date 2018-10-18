Выпуск новостей за 20: 00: чествование памяти жертв ДТП в Харькове. Фермерские рынки в Америке
В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 20:00 – в Харькове вспоминают жертв смертельной аварии на Сумской, которая произошла 18 октября 2017 года. В результате ужасного ДТП шесть человек умерли, пятеро оказались в больницах. Год десятки семей год живут без своих родных. Фермерство и малый бизнес в США поднимают экономику средних и малых американских городов.
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Источник: 24 канал
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