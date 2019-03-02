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      Выпуск новостей за 9:00: ликвидация Исламского государства. Помилование Дронова

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 9:00 – сирийские повстанцы приступили к ликвидации последнего очага террористического Исламского государства, из окрестностей города Багуж эвакуированы тысячи местных жителей. Адвокаты Геннадия Дронова, из приговоренных к 10-ти годам лишения свободы за кровавую аварию на Сумской в Харькове, просят президента помиловать своего подопечного.

      Также в выпуске:

      В столице разыскивают водителя темного KIA Cerato, который накануне на пешеходном переходе в Голосеевском районе столицы сбил мужчину.

      За прошедшие сутки на фронте были интенсивные обстрелы из минометов и артиллерии, один военный ранен.

      10 лет назад американская компания доверила украинским программистам создать программное обеспечение для звукозаписи.

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      Теги: ДТП в Харькове Терроризм Исламское государство Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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