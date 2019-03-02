Выпуск новостей за 9:00: ликвидация Исламского государства. Помилование Дронова
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 9:00 – сирийские повстанцы приступили к ликвидации последнего очага террористического Исламского государства, из окрестностей города Багуж эвакуированы тысячи местных жителей. Адвокаты Геннадия Дронова, из приговоренных к 10-ти годам лишения свободы за кровавую аварию на Сумской в Харькове, просят президента помиловать своего подопечного.
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Источник: 24 канал
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