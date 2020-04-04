Выпуск новостей за 9:00: Палаточный городок для обсервации. Вердикт по делу Зайцевой и Дронова
В выпуске за 4 апреля по состоянию на 9:00 – в Украине открыли первый палаточный городок для обсервации больных COVID-19, в нем смогут разместить до 130 человек. Его установили спасатели на Днепропетровщине. Верховный суд отказал в кассации обоим водителям, осужденным за масштабную аварию в 2017 году в Харькове. Тогда погибли 6 пешеходов. Им присудили максимальное наказание – по 10 лет тюрьмы.
Також у випуску:
Вищий Антикорупційний суд стягнув з Максима Микитася 80 мільйонів гривень.
У Китаї сьогодні вшановують пам'ять жертв COVID-19.
Кількість українців, які померли від коронавірусу закордоном зросла до 5. Про це повідомили у МОЗ.
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