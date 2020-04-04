Выпуск новостей за 9:00: Палаточный городок для обсервации. Вердикт по делу Зайцевой и Дронова

В выпуске за 4 апреля по состоянию на 9:00 – в Украине открыли первый палаточный городок для обсервации больных COVID-19, в нем смогут разместить до 130 человек. Его установили спасатели на Днепропетровщине. Верховный суд отказал в кассации обоим водителям, осужденным за масштабную аварию в 2017 году в Харькове. Тогда погибли 6 пешеходов. Им присудили максимальное наказание – по 10 лет тюрьмы.

Також у випуску: Вищий Антикорупційний суд стягнув з Максима Микитася 80 мільйонів гривень. У Китаї сьогодні вшановують пам'ять жертв COVID-19. Кількість українців, які померли від коронавірусу закордоном зросла до 5. Про це повідомили у МОЗ.