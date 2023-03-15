Паша "Мерседес" призвал Зеленского защитить и не обижать Лавру: видео

10 марта от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" УПЦ получила письмо о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и постройками на территории заповедника. Поэтому до 29 марта 2023 года они должны покинуть территорию Лавры.

Однако попы московского патриархата очень не хотят покидать насиженные места. Так что уже не раз обращались с разными заявлениями к прихожанам, которые можно разбирать на цитаты, пишет 24 Канал.

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Очередную такую они записали 14 марта на фоне самой Киево-Печерской Лавры. В ней наместник Лавры Павел обратился и к президенту Владимиру Зеленскому, пытаясь лестью убедить его отменить решение о выселении попов.

Митрополит Павел заявил, что еще до выборов президента в 2019 году он молился Богу. Однако не за воинов, которые воевали на Востоке, или судьбу Украины, а чтобы тот рассказал, кто будет возглавлять дальше наше государство. Именно тогда Господь рассказал Павлу, что именно Владимир Зеленский станет президентом.

Более того, за это молился не только наместник, но и якобы все братья монастыря и прихожане.

На такое известие от Павла Владимир Зеленский, по словам самого попа, очень обрадовался и заявил, что "если меня выберут, я даже крещусь". И за такие свои переживания наместник, также известный под прозвищем Паша "Мерседес", призвал защитить Лавру.

И теперь его прошу: если мы за него молились, чтобы он стал президентом, чтобы он нашу Лавру не обижал, а наоборот защищал,

– заявил он.

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Президент будет защищать Лавру

Конечно, один из крупнейших христианских центров Украины, более того, памятник истории и архитектуры нашего государства президент будет защищать и не обижать. И, в частности, для защиты прихожан от московского влияния и святынь от возможного воровства, представителям УПЦ МП следует покинуть ее территорию.

Отметим, что министр культуры Ткаченко ранее заявил, что зная захватнические намерения прислужников Москвы, в монастыре проведут дополнительную ревизию мощей и экспонатов. Он предостерег представителей УПЦ МП, чтобы те ничего не украли.

Однако, несмотря на решение Минкульта, попы не хотят сдаваться "без боя". 13 марта наместник лавры в опубликованном видео на ютуб-канале святыни заявил, что монахи не будут уезжать из Лавры.

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