Это не гостиница, – Данилов прокомментировал ситуацию с УПЦ МП в Лавре

Монахи УПЦ МП 29 марта должны покинуть Киево-Печерскую лавру, ведь заповедник расторг с ними договор аренды. Силой их не будут выгонять.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает 24 Канал.

Актуально Монахам из УПЦ МП показали из Лавры на выход: фоторепортаж со святыни

Силой монахов УПЦ МП не будут выгонять

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что духовенство УПЦ МП не будут выгонять силой из Киево-Печерской лавры, потому что они сами уйдут. Для Украины это вопрос национальной безопасности – на территории нашей страны не может быть работы русской церкви.

"Если любой институт связан с Московией, он не имеет права работать на территории нашей страны. Им нужно привести в соответствие все свои документы, которые есть у этого учреждения", — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что УПЦ МП ничем не отличается от всех других институтов, работающих на территории нашего государства, а в Украине запрещено сотрудничество со страной-агрессором.

Это же не выселение, потому что это не гостиница. Это собственность нашего государства, которая должно быть освобождена согласно существующих нормативно-правовых документов. Если кто-то считает, что он не должен выполнять законы нашей страны, то он глубоко ошибается,

– отметил секретарь СНБО.

По его словам, если кто-то считает, что он должен остаться на какой-то период времени, то никаких провокаций, которые сегодня хочет устроить российская ФСБ на территории лавры, не должно быть.

"Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут. Ничего страшного здесь нет. Я понимаю, что привыкли к каким-то условиям", – объяснил Данилов.

В то же время, он нормально отнесся к тому, что духовенство подало иск в суд относительно так называемого выселения.

"У нас демократическая страна", – подытожил секретарь СНБО.

Стоит прочесть Есть широкая сеть агентуры: как Россия будет защищать УПЦ МП и Лавру

Монахов УПЦ МП выселяют из Лавры: коротко