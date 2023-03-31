Монахи УПЦ МП вооружились рациями: хотят заблокировать здания для комиссии Минкульта
В пятницу, 31 марта, представители УПЦ МП снова блокируют здания Киево-Печерской лавры. Своими действиями они стараются не допустить в святыню комиссию Минкульта.
Заметим, что накануне комиссия так и не смогла начать работу из-за препятствий со стороны монахов. На кадрах с места событий видно, что священнослужители общаются друг с другом посредством раций.
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С рациями в руках: монахи УПЦ МП блокируют здания Лавры
Утром 31 марта прихожане вместе с представителями УПЦ МП снова собрались на территории Киево-Печерской лавры. Они блокируют входы в храмы, чтобы не дать комиссии Минкульту попасть внутрь.
К слову, накануне суд отклонил заявление УПЦ московского патриархата о признании расторжения договора аренды недействительным. Но монахи все равно отказываются покидать территорию Лавры.
Когда представителям власти, наконец, удастся попасть в храмы, пока остается неизвестным. По данным корреспондента ТСН, на месте событий собралось около 200 человек.
К святыне идут верующие, подходы и подъезды охраняются полицией с автоматами. Около двух сотен верующих на территории нижней Лавры, заходят в храм, молятся и отправляются наверх,
– отметил журналист.
Поклонники УПЦ МП блокируют вход в храм / Фото УПЦ МП
На еще одном видео видно, как архимандрит Фёдор вызывает подкрепление для блокировки святыни по рации.
Людей не хватает. Ну, я думаю, что нужно подойти, да. Слава Богу,
– утверждает священнослужитель УПЦ МП.
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Что этому предшествовало
- 29 марта священнослужители УПЦ МП должны окончательно покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Все потому, что заповедник расторг договор об аренде с монахами московского патриархата из-за неоднократных нарушений условий.
- Несмотря на это, монахи отказались покидать святыню и заявили, что решение является незаконным. Дошло даже до толкотни – митрополит Павел, известный как "Паша Мерседес", толкнул журналистку за то, что задавала вопрос.
- Впоследствии он начал угрожать остальным представителям медиа, что побьет их палкой. Кроме того, известно, что другой священник УПЦ МП сломал камеру Суспильного.
- Верующие УПЦ МП вместе со священниками 30 марта не дали комиссии Минкульта попасть на территорию Лавры. Здесь следует заметить, что управление имуществом Лавры перешло к государству. Именно она владеет этими объектами.