В Тернопольской области из собора выселили УПЦ МП: без скандала не обошлось

Суд постановил вернуть Свято-Николаевский собор в Кременце Тернопольской области в государственную собственность. Однако священнослужители УПЦ МП несколько месяцев отказывались передать помещение.

Чтобы решение суда наконец выполнили, туда пришли правоохранители. Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко. Собор передали Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику, информирует 24 Канал.

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На территории собора также находилось регентское училище. Студентов и преподавателей перевезли в помещения, которые заранее подготовили. Там они смогут продолжить обучение.

Благодарю полицейских и сотрудников других правоохранительных структур за качественно выполненную профессиональную работу. Все мероприятия прошли с соблюдением действующего законодательства и без нарушений общественного порядка,

– написал Зюбаненко.

УПЦ МП должна освободить церковь в Киевской области

Религиозная община должна освободить Михайловскую церковь в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Такое решение принял хозяйственный суд Киевской области, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики. Так Фемида поддержала государственный историко-этнографический заповедник "Переяслав".

Как сообщало одно из местных изданий, при Викторе Януковиче здание передали УПЦ МП. По словам директора заповедника "Переяслав", Минкульт в 2010 году обязал экс-руководителя заведения заключить соглашение со Свято-Михайловским приходом УПЦ. Все, чтобы землю передали на постоянное безвозмездное пользование.

В Госэтнополитике сообщили, что по состоянию на 1 ноября после начала полномасштабного вторжения в ПЦУ перешли 884 религиозные общины УПЦ МП.