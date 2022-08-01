Пламя было выше, чем пятиэтажка, – Хлань рассказал детали взрывов в Скадовске
Во временно оккупированном Скадовске вечером 31 июля прогремели мощные взрывы. В результате у россиян исчез еще один склад боеприпасов и уменьшилось количество военной техники.
Об этом 24 каналу рассказал военный территориальной обороны, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. О взрывах в Скадовске в местных телеграм-каналах начали сообщать примерно после 10 часов вечера.
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Детали взрыва в Скадовске
Как сообщил Хлань, взрыв прогремел на окраине города, за очистными сооружениями в направлении Каланчака.
Благодаря точному попаданию ВСУ там был настолько мощный взрыв! Местные говорят, что пламя было выше, чем пятиэтажное здание,
– отметил он.
По словам депутата Херсонского облсовета, пожар, который вспыхнул на месте взрыва, не могли потушить еще утром 1 августа.
Что взорвалось под Скадовском
Как рассказал Хлань, в месте, где произошел взрыв, оккупанты обустроили большой военный склад. Более полутора недель назад россияне запретили местным рыбакам ловить там рыбу и вообще подходить к тому месту.
В течение последних 2 суток оккупанты стягивали туда огромное количество горюче-смазочных материалов и военной строительной техники. Наверное, для отладки транспортных артерий,
– сказал он.
Также враг разместил на окраине Скадовска склад с боекомплектом.
Оккупанты хотели замаскировать склад
Депутат Херсонского облсовета добавил, что российские захватчики даже пытались замаскировать свою военную технику.
"Они обваривали цистерны темными каркасами и накрывали маскировочными сетками, чтобы это выглядело будто бы просто фуры с продовольствием. Но это оккупантам не помогло", – отметил Хлань.
Военный терробороны добавил, что ювелирная работа ВСУ вызывает панику у россиян.
Свои тыловые склады оккупанты располагают как можно дальше даже от Днепра, не говоря уже о линии фронта,
– подчеркнул он.
Сергей Хлань рассказал подробности мощных взрывов в Скадовске: смотрите видео
Взрывы в тылу оккупантов: последние новости
- Ночью 1 августа во временно оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Звуки слышали в разных районах города. Однако пропагандисты начали уверять, что "прилетов" не было.
- В оккупированном Мелитополе 31 июля раздался сильный взрыв. Взрыв произошел на аэродроме Мелитополя, который оккупанты используют как командный пункт и базу для самолетов и вертолетов.
- Ночью 30 августа ВСУ уничтожили эшелон приехавших на разгрузку российских вагонов. Детонация боеприпасов продолжалась почти сутки.