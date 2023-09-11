Огромная заявка на освобождение Крыма: какие козыри получила Украина от возвращения "вышек Бойко"
Украинские военные вернули под контроль "вышки Бойко" в Черном море. Эта спецоперация – мощная "заявка" на будущее освобождение Крыма.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, заметив, что, очевидно, освобождение вышек Бойко было сложной операцией. Пробраться к ним на катерах – это уже чрезвычайно трудно.
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На объектах могла находиться определенная охрана, которую, вероятно, удалось уничтожить. Также оккупанты могли прислать подкрепление на вертолете.
Какие плюсы от этой операции
Как отметил Нарожный, в первую очередь удалось захватить ценные трофеи. Среди них – радиолокационная станция. С помощью нее можно будет лучше контролировать акваторию Черного моря. В целом сейчас идет постепенная работа по предстоящему освобождению Крыма.
По сути, эта операция – огромная "заявка" на освобождение Крыма. Раньше мы видели уничтожение систем С-400 и высадку на мысе Тарханкут. Все это делается для еще лучшего контроля над акваторией Черного моря,
– заметил Нарожный.
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Не стоит забывать, что оккупанты еще и добывали газ на этих объектах. Скорее всего, это удалось прекратить. У врага будет меньше возможностей поставлять энергоносители на территорию временно оккупированного Крыма.
Украина вернула под свой контроль "вышки Бойко": коротко
- 11 сентября в Главном управлении разведки сообщили, что Украина вернула под свой контроль "вышки Бойко". Там удалось провести успешную спецоперацию на буровых платформах "Петр Годованец", "Украина", а также – СПБУ "Таврида" и "Сиваш".
- Разведчики захватили ценные трофеи. Среди них запас вертолетных боеприпасов НАР (неуправляемые авиационные ракеты), а также РЛС "Нева". Последняя может отслеживать движение судов в Черном море.
- С начала полномасштабного вторжения оккупанты использовали "вышки Бойко" в качестве вертолетной площадки и места для РЛС.
- "Вышки Бойко" – буровые газо- и нефтедобывающие платформы, расположенные вблизи временно оккупированного Крыма. Россияне захватили их еще в 2015 году.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что контрнаступление ВСУ может продолжиться и зимой.