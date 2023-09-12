В ВМС рассказали, что помогло разведчикам вернуть "вышки Бойко"
Источник:"Радио Свобода"
Береговые ракетно-артиллерийские войска Военно-морских сил ВСУ более года осуществляют огневой контроль над частью Черного моря, где установлены "вышки Бойко". Это очень помогло спецназовцам вернуть вышки Украине.
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук уточнил, что российские военные корабли прекратили заходить в эту часть Черного моря после того, как удалось потопить вражеский корабль "Василий Бех".
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Подробности спецоперации ГУР
По словам спикера ВМС, сложнее всего было добраться до "вышек" на резиновых лодках. Украинские спецназовцы рисковали жизнью, ведь, кроме угрозы высадки диверсионных групп с малых лодок на "вышки Бойко", существовала также опасность с воздуха. Он отметил, что гуровцы плыли к цели на резиновых лодках, и на такое способны только "крутые ребята".
Нельзя было исключать, что туда может зайти какая-то диверсионная группа с использованием каких-то других маломерных, например, лодок для того, чтобы доставить личный состав. Поэтому, конечно, эта операция тоже была рискованной в достаточной степени, и, конечно, полагаться только на эту информацию спецназовцы не могли.
– сказал Дмитрий Плетенчук.
Он отметил, что, несмотря на то, что ВМС освободили эту зону от присутствия российских военных кораблей, ее все равно условно можно считать серой, потому что там, к сожалению, пока постоянно присутствует российская авиация. Самолеты врага ведут разведку и даже наносят огневое поражение.
Эту проблему также нужно решать. Она состоит в более широкой плоскости. Конечно, эту ситуация могло бы исправить наличие у нас соответствующих средств противовоздушной обороны. Речь о самолетах F-16,
– отметил Плетенчук.
Гуровцы плыли к вышкам в шторм
- 11 сентября ГУР МО сообщило, что Украина вернула под контроль буровые газодобывающие и нефтедобывающие платформы в Черном море возле оккупированного Крыма, известные как "вышки Бойко".
- В ГУР рассказали, что в операции приняли участие разведчики-спецназовцы. Они плыли к вышкам во время шторма на резиновых лодках. После этого они произвели зачистку объектов и демонтировали средства разведки государства-агрессора.
- Известно, что во время операции разведчики столкнулись с вражеской авиацией, а один из воинов "Конан" оказался за бортом. Он провел в открытом море 14 часов, но его удалось эвакуировать.