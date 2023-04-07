Высокопоставленным чиновникам фактически закрыли выезд из России
Источник:Медуза
Россия с каждым днем больше напоминает закрытую тоталитарную страну. В этот раз там фактически закрыли свободный выезд для чиновников: от министров до начальников департаментов.
Как рассказали два источника издания, высокопоставленные чиновники недавно могут выезжать за границу только по особому решению, согласованному с премьер-министром, и только в рамках производственной необходимости.
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В то же время у администрации президента таких жестких ограничений нет. Известно, что правила выезда за границу для госслужащих и чиновников начали ужесточать в 2014 году, после оккупации Крыма. Тогда ограничения коснулись преимущественно сотрудников правоохранительных органов и судей. Им, в частности, рекомендовали не посещать "недружественные страны".
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину для чиновников, госслужащих и сотрудников госкорпораций еще больше ужесточили правила выезда. Так, в марте сообщалось, что часть сотрудников российских госкомпаний и чиновников попросили "сдать на хранение" загранпаспорта. В противном случае им пригрозили санкциями вплоть до увольнения и аннулирования паспорта.
В апреле The Financial Times писала, что паспорта изымают не только у чиновников и людей, имеющих доступ к секретной информации, но и у чиновников и менеджеров госкомпаний среднего звена, не имеющих доступа к гостайне.
Власти Путина шатаются: что об этом известно
- 6 апреля на встречи с коллаборантами с временно оккупированных украинских территорий российский диктатор пожаловался на большие потери российской армии. Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что у Путина точно нет желания встречаться с гауляйтерами, ведь считает их расходным материалом.
- Вероятно, встреча с Путиным была инициирована самими коллаборантами. Они хотели использовать ее для поднятия собственного "боевого" духа и настроений среди населения на оккупированных территориях.
- Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что Путин круглосуточно не вылезает из бункера, ведь сильно боится, чтобы кто-то его не заразил.