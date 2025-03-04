Планы по войне в Украине и "установлению мира" в мире: о чем будет говорить Трамп в Конгрессе

Вечером 4 марта Дональд Трамп планирует выступить перед Конгрессом. Ожидается, что его речь будет состоять из четырех частей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал Fox News.

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Какие главные темы выступления Трампа в Конгрессе

Так, Дональд Трамп выступит перед конгрессменами 4 марта в 21:00 (4:00 5 марта по киевскому времени). Речь будет состоять из 4 основных частей: