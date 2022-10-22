"То, что россияне покидают территорию, не похоже на них": к чему готовятся оккупанты на Херсонщине
После заявления Суровикина о "непростых решениях" по Херсону звучат различные предположения, что же именно анонсировали оккупанты. Варианты разные – от самостоятельного отступления из города до подготовки к уличным боям и минированию Каховской ГЭС.
Чего ждать от россиян в Херсоне
Однако заранее объявлять о том, что они покидают занявшие позиции – это совсем не похоже на россиян. Они никогда такого не делали – ни на Киевщине, ни на Змеином, ни на Харьковщине. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
Обратите внимание Что делать гражданским, если в Херсоне начнутся уличные бои: ответ Ступака
А тут анонс – мол, тяжело, мы будем отступать. Меня действительно очень настораживают вот такие анонсированные "жесты доброй воли", поэтому я жду любую подлянку от россиян,
– заметил Ступак.
Он считает, что россияне просто так не пойдут, а могут сделать все, что угодно – от подрыва дамбы до заминирования Херсона и обстрела гражданских, которые будут выходить из города. И опять же все это нужно, чтобы обвинить в этом украинских военных, сказать, что они "укронацисты", "укробандеровцы", "укрофашисты". Это, по мнению Ступака, гораздо лучше укладывается в русский образ мышления.
Иван Ступак о планах россиян по Херсону: смотрите видео
Последние новости из Херсонщины
- Оккупанты приказали жителям оккупированного Херсона немедленно покинуть город и переправиться на левый берег. Причиной этого называют "напряженную ситуацию на фронте".
- При этом россияне и сами вывозят из города имущество и документы из банков и паспортных столов. Кроме того, до 24 октября из города должны выехать и российские торговые сети.
- Россияне не только вывозят свое, но и традиционно разворовывают украинское. Да, стало известно, что они разворовывают Херсонский областной онкодиспансер – вывозят аппаратуру и мебель, создавая еще одну угрозу для местных жителей.
- Хотя кажется, будто оккупанты готовятся бежать с Херсонщины, у них есть приказ стереть Херсон с лица земли в случае прорыва ВСУ. Об этом рассказал местный активист Владимир Молчанов. По его словам, оккупанты сами распространяют такую информацию.