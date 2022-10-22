"То, что россияне покидают территорию, не похоже на них": к чему готовятся оккупанты на Херсонщине

После заявления Суровикина о "непростых решениях" по Херсону звучат различные предположения, что же именно анонсировали оккупанты. Варианты разные – от самостоятельного отступления из города до подготовки к уличным боям и минированию Каховской ГЭС.

Чего ждать от россиян в Херсоне

Однако заранее объявлять о том, что они покидают занявшие позиции – это совсем не похоже на россиян. Они никогда такого не делали – ни на Киевщине, ни на Змеином, ни на Харьковщине. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Обратите внимание Что делать гражданским, если в Херсоне начнутся уличные бои: ответ Ступака

А тут анонс – мол, тяжело, мы будем отступать. Меня действительно очень настораживают вот такие анонсированные "жесты доброй воли", поэтому я жду любую подлянку от россиян,

– заметил Ступак.

Он считает, что россияне просто так не пойдут, а могут сделать все, что угодно – от подрыва дамбы до заминирования Херсона и обстрела гражданских, которые будут выходить из города. И опять же все это нужно, чтобы обвинить в этом украинских военных, сказать, что они "укронацисты", "укробандеровцы", "укрофашисты". Это, по мнению Ступака, гораздо лучше укладывается в русский образ мышления.

Иван Ступак о планах россиян по Херсону: смотрите видео

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