Вывод ВСУ, выборы и отмена мобилизации: СМИ показали циничный "меморандум" России

Российские СМИ опубликовали "меморандум" об окончании войны, который Москва передала Киеву. Россияне якобы предложили два циничных варианта прекращения огня.

Они снова выдвинули неприемлемые условия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что требует Россия от Украины

Меморандум оккупантов включает 3 раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт.

Первый вариант оккупантов предусматривает вывод ВСУ из так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, которые россияне называют "своими". По этим территориям, а также Крыму они требуют "международно-правового признания" вхождения в свой состав.

Второй – содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации, поставки иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации.

Так, в документе говорится о нейтралитете Украины и ее отказе от вступления в военные союзы.

Также россияне внесли пункт о запрете на военную деятельность других государств на украинской территории.

Они также смеют требовать безъядерный статус Украины и установления предельной численности ВСУ.

Не забыли россияне и о себе – хотят, чтобы были сняты экономические санкции, введенные против них.

В документе говорится и о "взаимном отказе от претензий в связи с ущербом от боевых действий".

Также в нем россияне потребовали обеспечить права и свободы русскоязычного населения, дать русскому языку официальный статус, снять ограничения на деятельность УПЦ, запретить героизацию нацизма.

Украине для прекращения огня необходимо провести амнистию "политзаключенных" и освобождение удерживаемых военных и гражданских лиц,

– цитируют документ росСМИ.

Текст "меморандума" России / Фото росСМИ

Первая реакция Зеленского на российские требования

Президент Зеленский, общаясь с журналистами вечером 2 июня, сказал, что пока не видел российского "меморандума" лично.

"Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи России", – добавил он.

Глава государства также отреагировал на условие страны-террористки о перемирии на 2 – 3 дня, чтобы забрать тела с поля боя. Он назвал россиян "идиотами", потому что, по его словам, прекращение огня нужно, чтобы не было убитых.