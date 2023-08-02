Никакой трещинки быть не может, – Зеленский отреагировал на конфликт между Польшей и Украиной
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский назвал Польшу и Украину "щитом Европы". Он заявил, что не допустит, чтобы политические недомолвки испортили отношения между двумя народами.
Президент Украины заявил, что короткие политические разногласия не должны влиять на прочность отношений обеих стран. Интересы польского и украинского народа должны одержать верх над эмоциями.
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Зеленский протягивает Польше "оливковую ветвь"
Комментируя дипломатический конфликт с вызовом польского посла, Зеленский отметил, что "политика не должна быть выше единства, а эмоции – важнее интересов народов".
Глава государства подчеркнул, что это именно то время, когда Европа должна снова доказать, что она умеет защищать общие ценности бок о бок, "несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции".
Зеленский отметил, что Украина благодарна всем народам, которые помогают ей противостоять российской агрессии.
Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки на этом щите быть не может,
– подчеркнул он.
Президент заявил, что не допустит, чтобы политические распри испортили отношения между украинским и польским народами.
Также он напомнил об общей цели, ради которой вся Европа должна объединиться, – это победа над Россией.
Напряжение между Украиной и Польшей: что известно
- 1 августа МИД Украины вызвало на ковер для "серьезного разговора" посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого. Причиной такого дипломатического шага стали слова представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача. Тот в интервью тамошним СМИ сказал, что "Киеву следует научиться быть благодарнее Польше, которая всегда оказывала Украине колоссальную поддержку: до войны и после". Это заявление прозвучало в контексте обсуждения запрета на экспорт украинского зерна.
- Напомним, что 15 сентября ограничения, установленные Еврокомиссией на экспорт украинского зерна, утрачивают силу. Польша, в свою очередь, настаивает на продлении этих ограничений. В частности, премьер-министр страны заявил, что Польша введет односторонние ограничения для украинской агропродукции, если это откажется делать Еврокомиссия.
- В Украине такой шаг Польши назвали "недружественным".
- На вызов своего посла в Украине в Польше отреагировали аналогично – вызвали украинского посла.
- Глава польского правительства Матеуш Моравецкий прокомментировал эту ситуацию, заявив, что не ожидал такой "недопустимой ошибки" от Украины. Он напомнил о той исторической поддержке, которую Польша оказывает Украине после полномасштабного вторжения. В частности, он отметил, что посол Цихоцкий был "единственным официальным представителем страны, в день российского вторжения, который остался в Киеве".