Никакой трещинки быть не может, – Зеленский отреагировал на конфликт между Польшей и Украиной

Владимир Зеленский назвал Польшу и Украину "щитом Европы". Он заявил, что не допустит, чтобы политические недомолвки испортили отношения между двумя народами.

Президент Украины заявил, что короткие политические разногласия не должны влиять на прочность отношений обеих стран. Интересы польского и украинского народа должны одержать верх над эмоциями.

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Комментируя дипломатический конфликт с вызовом польского посла, Зеленский отметил, что "политика не должна быть выше единства, а эмоции – важнее интересов народов".

Глава государства подчеркнул, что это именно то время, когда Европа должна снова доказать, что она умеет защищать общие ценности бок о бок, "несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции".

Зеленский отметил, что Украина благодарна всем народам, которые помогают ей противостоять российской агрессии.

Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки на этом щите быть не может,

– подчеркнул он.

Президент заявил, что не допустит, чтобы политические распри испортили отношения между украинским и польским народами.

Также он напомнил об общей цели, ради которой вся Европа должна объединиться, – это победа над Россией.

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