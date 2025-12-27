Мониторы сообщают о взлете Ту-95 и вероятных пусках "Калибров": есть угроза обстрела
- Есть данные, сообщающие о взлете российских бомбардировщиков Ту-95. Самолеты, вероятно, взлетели с баз на Дальнем Востоке России.
- Враг также может осуществить пуски ракет "Калибр" с Черного моря.
В ночь на 27 декабря появилась информация о подготовке российских Ту-95 к вероятному обстрелу украинских городов. Потенциальный удар следует ожидать в течение ночи и утра. Кроме того, в Черное море вывели ракетоносцы, которые могут осуществить пуски "Калибров".
Об угрозе боевого вылета пишут мониторы, передает 24 Канал.
Читайте также Над Киевом зафиксировали БпЛА, но тревоги не было: что произошло
Какая есть опасность из-за взлета Ту-95?
В 23:44 самолеты стратегической авиации поднялись в воздух.
Они, вероятно, взлетели с баз на Дальнем Востоке России, и некоторое время могут маневрировать в небе. Потенциальная цель – осуществление боевых задач в ночной или утренний период.
Впоследствии мониторы уточнили информацию по состоянию на 00:40. Они зафиксировали вылет 6 – 7 самолетов стратегической авиации. Также наблюдается нетипичная активность, данные по которой сейчас уточняются.
Время выхода в первые районы возможных пусков – ориентировочно с 5:30.
Также сообщается, что в акватории Черного моря находятся надводные и подводные ракетоносцы. Это означает возможные пуски крылатых ракет "Калибр".
Заметим, что на Рождество российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-33 летели над акваторией Норвежского моря в сторону Великобритании.
Последствия пусков ракет с бомбардировщиков Ту-95
Вражеские самолеты Ту-95 – носители крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Именно они являются основными в массированных ракетных ударах по Украине.
В частности, в ночь на 6 декабря агрессор совершил комбинированный ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры. Тогда россияне выпустили 34 крылатые ракеты типов Х-101, "Искандер-К" и "Калибр". Запуски происходили с территории Ростовской области, а также из акватории Черного моря.
В течение ноября 2025 года силы противовоздушной обороны Сил обороны Украины перехватили и уничтожили 51 крылатую ракету Х-101. Самое массовое их применение зафиксировано в ночь на 19 ноября – 40 ракет, а также в ночь на 29 ноября – еще 23.