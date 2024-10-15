Взлетал вражеский МиГ-31К, носитель "Кинжалов": по всей Украине была воздушная тревога

Воздушная тревога 15 октября раздавалась по всем областям Украины. Угроза была из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Этот самолет является потенциальным носителем опасной ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывает жителей всех областей нашего государства направляться в укрытие.

К теме В Киевской области тревога длилась почти два часа: область атаковали дроны

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Тревога по всей Украине прозвучала около 10:58. Воздушные силы предупредили о взлете вражеского МиГ-31К.

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!

– написали военные.

Обновление в 11:28: по всей Украине объявили отбой из-за угрозы от МиГ-31К.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что может обходить украинские системы ПВО. Этими ракетами страна-агрессор неоднократно обстреливала наше государство.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта расположены на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.

К слову, недавно 2 борта МиГ-31К прибывали на аэродром "Мачулищи" в Беларуси. Однако в конце концов, по предварительным данным от команды "Беларускі Гаюн", эти воздушные суда уже могли покинуть белорусскую территорию.