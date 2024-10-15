Цей літак є потенційним носієм небезпечної ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликає жителів всіх областей нашої держави прямувати в укриття.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Тривога по всій Україні пролунала близько 10:58. Повітряні сили попередили про зліт ворожого МіГ-31К.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!

– написали військові.

Оновлення об 11:28: по всій Україні оголосили відбій через загрозу від МіГ-31К.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО. Цими ракетами країна-агресорка неодноразово обстрілювала нашу державу.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює острахи щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти розташовані на відстані декількох областей Росії від держкордону України.

До слова, нещодавно 2 борти МіГ-31К прибували на аеродром "Мачулищі" у Білорусі. Однак зрештою, за попередніми даними від команди "Беларускі Гаюн", ці повітряні судна вже могли покинути білоруську територію.