На фоне масштабной атаки "Шахедами" враг поднял в воздух Ту-95МС

Российская армия ночью 11 ноября подняла свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС в воздух. Самолеты полетели к пусковым рубежам в районе Каспийского моря и могут запустить ракеты.

Вскоре первые вражеские ракеты с Ту-95МС могут войти в воздушное пространство Украины, поэтому следует следить за сообщениями Воздушных сил. 24 Канал призывает украинцев после объявления воздушной тревоги в вашем регионе немедленно направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о ракетной угрозе 11 ноября

03:39, 11 ноября Телеграм-канал "Николаевский Ванек" обнародовал такую же информацию по взлету стратегической авиации российской армии. Если вылет боевой, в районе Энгельса борта будут между 05:30 и 06:10, и если оттуда будут пуски, то ракеты долетят до нас около 06:00 – 06:40. В районе Каспийского моря самолеты будут между 06:50 и 07:30. Если пуски будут оттуда – ракеты прилетят в 07:30 – 08:20. 03:29, 11 ноября Мониторинговое сообщество monitor сообщило, что состоялся взлет 8 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Они полетели юго-восточным курсом в направлении Каспийского региона России.