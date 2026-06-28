"Шахеды" будут взрываться после запуска: движение "Черная искра" заявило о похищении данных из "Алабуги"

На сайте особой экономической зоны "Алабуга" в российском Татарстане появилось сообщение о предполагаемом взломе. Ответственность за кибератаку взяла на себя подпольная организация "Черная искра", которая утверждает, что в течение нескольких месяцев действовала внутри предприятия.

Стоит отметить, что именно на этом заводе производятся беспилотники "Герань-2" и "Герань-3". Об этом сообщает "Черная искра".

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Что известно о кибератаке?

27 июня на официальном сайте особой экономической зоны "Алабуга" было опубликовано сообщение о якобы успешной кибератаке.

Сайт "Алабуги" во время взлома / Фото "Черная искра"

Одновременно аналогичное сообщение было опубликовано в соцсетях "Черной искры". Представители группировки утверждают, что смогли проникнуть в информационные системы предприятия и получить доступ к внутренним данным.

В течение нескольких месяцев мы работали внутри системы. За это время мы скачали базы данных всех сотрудников, их родственников, мест проживания, цепочек поставок и другой информации. Мы также работали непосредственно на заводе. При сборке последних партий беспилотников мы встроили "сюрпризы" от Black Spark. При попытке запуска этих дронов операторы столкнутся с неприятными последствиями,

– говорится в заявлении группы.

"Черная искра" также утверждает, что её участники смогли получить доступ непосредственно к производственной площадке "Алабуги", где, по открытым данным, происходит сборка российских ударных беспилотников семейства "Герань", созданных на базе иранских "Шахедов".

По словам представителей группировки, они якобы встроили неизвестные "сюрпризы" в часть последних партий беспилотников.

"В "Алабуге" сейчас царит паника. Им пришлось физически отключить серверы, а сотрудники ФСБ проверяют всех, кто мог быть причастен к взлому системы. "Черная искра" в очередной раз продемонстрировала, что наши возможности растут и что в России остается всё меньше неприступных объектов. У нас уже есть списки всех причастных, а после коротких бесед часть людей согласилась помочь нам получить доступ к производственному объекту", — заявили представители группы.

Кто ещё недавно попался на крючок хакеров?

Вечером 21 июня неизвестные взломали Telegram-канал "Сергей Собянин. Личный блог", принадлежащий мэру Москвы Сергею Собянину. После 22:00 в ленте канала начали появляться сообщения со словами "Москва будет гореть", "Слава Украине!", а также ссылки на сбор средств для украинской армии.

Вскоре эти публикации были удалены, а сам канал стал пустым или недоступным. По предварительной информации, взломали именно личный блог Собянина в Telegram, который используется для анонсов материалов с его официального сайта, а не основной информационный канал мэра.

Примечательно, что кибератака произошла именно в день 68-летия Сергея Собянина. На данный момент официальных комментариев относительно взлома или лиц, причастных к нему, не обнародовано. Обстоятельства инцидента устанавливаются, а канал пока не возобновил полноценную работу.