Как вариант, – экс-сотрудник СБУ допускает подрыв россией ЗАЭС, чтобы выйти из войны

Стало известно, что российские оккупанты сосредоточивают свою технику около 5 энергоблока Запорожской АЭС. Так что эксперты уже не исключают худшего варианта развития событий.

Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак назвал вполне вероятным то, что россияне могут взорвать электростанцию в Запорожье. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, россияне могут совершить техногенную катастрофу только с одной целью – путин хочет выйти из войны в Украине и "продать" россиянам это как победу и "вынужденный шаг". При этом кремлевский диктатор хочет оставить контроль над уже временно захваченными территориями.

Эта "игра" вокруг атомной электростанции возможна, как вариант, мол, "чтобы боялись, чтобы не насмехались",

– сказал Ступак.

Он пояснил, что в кремле есть внутриполитический блок, который "рисует" будущие сценарии развития событий, в том числе и по ситуации на ЗАЭС. Понятно, что аналитики там не из лучших.

Вместе с тем, как добавил специалист, путин так хочет утвердить себя как "великого стратега" и руководителя "сильной армии". А также хочет посеять страх на Западе. Однако если он на такое пойдет, то упускает момент, что погодные условия могут сыграть не в его пользу, поэтому он первым попадает под все риски.

"Но это невозможно предсказать, это русская рулетка", – добавил Ступак.

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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 24 каналу, что от владимира путина можно ожидать чего угодно. В том числе и применение ядерного оружия. А действия оккупантов на территории Запорожской АЭС вполне могут привести к катастрофе.

Они неоднократно устраивали провокации на ЗАЭС, а 11 августа оккупанты едва не попали в энергоблок на ЗАЭС.

Также стало известно, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией.

Отметим, что Украина готова принять миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Однако, как рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, российская федерация всячески пытается получить контроль над этой делегацией.

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