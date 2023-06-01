В Белгороде раздался мощный взрыв: поднялся черный дым, много раненых

В российском Белгороде 1 июня прогремели мощные взрывы. Пропагандисты уже жалуются, что якобы упала бомба с истребителя или беспилотника.

В результате взрыва есть пострадавшие. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что происходит в Белгороде

Как сообщают местные паблики, на Харгоре (район города) якобы упала бомба с какого-то истребителя или реактивного беспилотника. Предварительно, есть сообщения о пострадавших. В настоящее время информация проверяется. Улица Щорса перекрыта.

Очевидцы говорят, что сначала услышали свист, а потом звук взрыва. После – над городом взвился черный дым. На месте взрыва работают экстренные службы и "скорая".

По предварительным данным, 9 человек пострадали после взрыва в районе Харьковской горы в Белгороде. У большинства осколочные ранения.

РосСМИ отметили, что за сегодняшний день во время обстрелов Белгородской области было госпитализировано 11 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Последствия взрыва в Белгороде / фото росСМИ

Версия пропагандистов

Позже белгородский губернатор подтвердил информацию о взрыве и сообщил якобы о двух пострадавших.

Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется в городскую больницу. Второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался,

– пожаловался Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в городе "произошел взрыв неизвестного устройства". По предварительным данным, якобы беспилотник упал на проезжую часть.

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