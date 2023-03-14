Ракета отказалась выполнять преступный приказ и упала где-то в городе: милое видео с Белгородщины

Россияне продолжают обстреливать Украину с территории Белгородской области. Вероятно, одна из ракет С-300 решила не выполнять преступный приказ. Она просто упала где-то посреди города.

В ночь на 14 марта российские военные запустили ракеты по Харьковской области из Белгородщины. Одна из ракет врага не долетела, упав где-то посреди города в стране-агрессоре, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Выдумки о работе ПВО не прекращаются

Попробуем хронологически изложить все, что происходило в эту ночь Ведь взрывы в Белгородской области и взрывы в Харьковской области взаимосвязаны.

Российская ракета упала на Белгородщине: смотрите видео

"Хлопок" в России – постоянный гость

В ночь на 13 марта в Подмосковье загорелся масштабный пожар. Огонь охватил склад. В ту ночь местные жители жаловались на то, что слышали взрывы.

Впоследствии появились детали инцидента. Стало известно, что горел склад в Одинцово. Огонь распространился на площадь 4 320 квадратных метров.

Тем временем в Набережных Челнах, расположенных в северо-восточной части Татарстана, раздался взрыв в многоэтажке. Таким образом 21-летний россиянин решил самоликвидироваться. Сделал это с помощью петард, заказанных накануне по почте.

Интересно, что квартиру на 10-м этаже погибший арендовал всего на 10 дней. А покончил с жизнью он с помощью петарды "Кинг-Конг".

Напоследок напомним, что в Чите 9 марта раздался мощный взрыв. Там в воздух взлетели несколько последних этажей многоквартирного дома. Произошло это из-за газа.

В Харьковской области раздалась воздушная тревога. Жителей региона призвали находиться в укрытиях до отбоя.В Белгородской области сообщили о том, что было громко. В местных СМИ отметили, что занимаются уточнением деталей.Мониторинговый канал Monitor сообщил, что в Харьковской области слышали взрывы. Жителей призвали быть осторожнее.Стало известно об отбое в Харьковской области.Поступила информация из Белгородщины. Согласно ей, громкие звуки, которые слышали жители, – работа ПВО. Басни, которые россияне заслужили.