Взрыв в Бердянске: могло прилететь в один из "избирательных участков" оккупантов

В оккупированном Бердянске местные слышали взрыв в районе гимназии. В здании учебного заведения захватчики организовали "избирательный участок".

В субботу, 16 марта, жители Бердянска, что в Запорожской области, услышали громкий взрыв. Об этом сообщили телеграм-каналы в 19:18. По предварительным данным, инцидент произошел в помещении гимназии №2, известной также как школа №10, где враг обустроил место для голосования на псевдовыборах.

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Громкий взрыв рядом с участком

Виктория Галицина, глава Бердянской городской военной администрации, подтвердила информацию о взрыве, который является очередным неприятным сигналом для российских оккупантов. Местные телеграм-каналы описывают событие, отмечая, что звук взрыва напоминал взрыв газового баллона – то есть был очень громким.

Местные сообщают, что слышали одиночный взрыв. Похоже, что в Бердянской гимназии № 2 произошел неприятный для оккупантов инцидент,

– отметила Галицина.

Как пишут неофициальные ресурсы, территорию учебного заведения было оцеплено, на место выехали пожарные и скорая помощь. Источники утверждают, что взрыв отнюдь не похож на "работу ПВО" или обучение российских войск.

Где расположена гимназия, в районе которой прогремел взрыв: смотрите на карте от Google maps

Ранее Бердянск был известен как популярный туристический курорт, но после оккупации российскими войсками в феврале 2022 года город превратился в военную базу. Этот инцидент стал очередным ударом по планам оккупантов, которые пытаются удержать контроль над регионом.

Интересно, что взрыв в гимназии произошел вскоре после визита так называемого гауляйтера Балицкого, который уверял местных жителей в безопасности на "избирательных" участках. Этот инцидент и другие подобные случаи влияют на планы оккупационных властей по проведению так называемых "выборов" в регионе.

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