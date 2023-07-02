Покой может только сниться: в оккупированном Донецке расцвел "хлопок" у железной дороги

Российским захватчикам нет покоя во временно оккупированном Донецке. Туда под вечер 2 июля подвезли "хлопок". Говорят, что он произошел в районе железнодорожного вокзала.

Телеграм-каналы начали распространять видео из Донецка около 18:30 2 июля. На ролике можно увидеть, как в небо вздымается дым. Рассказываем на 24 Канале, что могло произойти во временно оккупированном областном центре.

Читайте также Хотели попить водичку, но что-то пошло не так: в оккупированных Олешках "прилетело" по россиянам

"Хлопок" у железной дороги

Как мы отмечали, "хлопок" могла посетить район железнодорожного вокзала. Ролик, гуляющий по сети, свидетельствует о том, что это мог быть прилет. К такому выводу можно прийти потому, что в небо вздымается дым.

Пропагандистские сообщества уже начали сетовать на ситуацию в Донецке. Мол, его якобы обстреляли несколькими снарядами 155-миллиметрового калибра. Понятно, что в этом начали обвинять ВСУ.

Очевидцы сняли дым, поднимающийся с района вокзала: смотрите видео

Мы не можем с уверенностью сказать, какой именно объект посетил "хлопок". Но мы можем обратить внимание на то, что говорят пропагандисты. По их словам, атаки потерпели Куйбышевский и Киевский районы города. Собственно, там железнодорожные пути, железнодорожная инфраструктура и сам железнодорожный вокзал.



Прилеты были в Куйбышевском и Киевском районах / Скриншот с карты

Заметим, что накануне было неспокойно на временно оккупированной части Запорожской области. Там тоже раздавались взрывы.

"Хлопок" посетил Мелитополь и Токмак