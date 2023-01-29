Последствия будут, – в Иране угрожают Израилю ответом на спецоперацию

В Иране пригрозили ответом Израилю после того, как иранские военные объекты были атакованы дронами. В Иране обвинили в атаке правительство премьера Израиля Беньямина Нетаньяху.

Угрозы прозвучали от советника ядерной команды Ирана Мохаммада Маранди, который опубликовал соответствующее сообщение в твиттере. Он заявил, что взрывы в Иране не останутся без последствий.

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Израилю угрожают последствиями

"Неудачная неделя для режима апартеида ни дома, ни за границей", – написал Маранди.

Советник ядерной команды Ирана обвинил в ударе правительство премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, а также западных союзников.

Однако, несмотря на то, что Нетаньяху и его поддерживаемые Западом союзники-террористы в Северном Ираке потерпели неудачу, последствия будут. Им обоим нужно научиться, что наказание также приходит после неудачи,

– подчеркнул он.

Что известно о взрывах в Иране