Разрушена часть балкона: в Киеве произошел взрыв в пятиэтажном доме

В Киеве 4 октября в квартире произошел мощный взрыв. Как оказалось, взорвался туристический газовый обогреватель.

Взрыв произошел около 21:00. Он раздался в пятиэтажке в Соломенском районе Киева.

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В Киеве произошел взрыв газового обогревателя

По информации спасателей, в квартире на 3 этаже произошел взрыв туристического газового обогревателя. В результате этого разрушились пластиковые конструкции балкона и оконных рам.

Спасатели достали из квартиры двух взрослых и двух детей. Пострадавших в стрессовом состоянии передали медикам. Впрочем, семья отказалась от госпитализации.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Последствия взрыва в столичной квартире / фото ГСЧС Украины

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