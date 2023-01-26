Взрыв в Киеве прогремел во время прямого эфира британского Sky News: видео момента

Российские оккупанты 26 января нанесли циничный удар по Украине. Враг выпустил 55 ракет по разным уголкам нашей страны.

Момент взрыва в Киеве попал в эфир британского Sky News. Это очень испугало журналистов.

Важно Россия выпустила по Украине 55 ракет, большинство сбили силы ПВО, – Залужный

Из-за взрыва журналистки Sky News вздрогнули. Они сказали, что услышали взрыв неподалеку от себя.

Взрыв в Киеве попал в эфир Sky News: смотрите видео

Добавим, что за утро враг выпустил по столице более 15 ракет. В КГГА сначала заявили, что их все удалось сбить. Однако впоследствии в Киеве раздался мощный взрыв. В КГГА сообщили, что в Киеве часть ракеты упала в Голосеевском районе города, есть пострадавшие.

В целом российские военные с самого утра 26 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, что враг может выпустить более 30 ракет.

Ракетная атака 26 января: главное