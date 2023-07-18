Путин публично опозорился, завравшись о Крымском мосту: курьезное видео

После "хлопка" на Крымском мосту российский диктатор Владимир Путин собрал совещание. Традиционно он обвинял "киевский режим" и цинично обманывал, что на мосту якобы давно не перевозили оружие и технику.

Путин очень возмутился, что Украина во второй раз ударила по Крымскому мосту, сообщает 24 Канал. Однако он ничего не сказал о том, что Россия незаконно оккупировала Крым, построила там мост, по которому перевозила технику и оружие для убийств украинцев.

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Путин сетовал из-за удара по мосту

Кремлевский диктатор нервничал и "булькал", что это якобы "террористический акт киевского режима". Он потребовал от российского правительства, министерства обороны и ФСБ предложений, как защищать Крымский мост.

Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессодержательно с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок,

– цинично сказал Путин.

Заметим, что российская техника и оружие постоянно поставлялись в Крым либо по мосту, либо по железной дороге. Поэтому Путин в очередной раз опозорился и показал всему миру, что умеет только лгать, хотя и не слишком убедительно.

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