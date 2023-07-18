Путин публично опозорился, завравшись о Крымском мосту: курьезное видео
После "хлопка" на Крымском мосту российский диктатор Владимир Путин собрал совещание. Традиционно он обвинял "киевский режим" и цинично обманывал, что на мосту якобы давно не перевозили оружие и технику.
Путин очень возмутился, что Украина во второй раз ударила по Крымскому мосту, сообщает 24 Канал. Однако он ничего не сказал о том, что Россия незаконно оккупировала Крым, построила там мост, по которому перевозила технику и оружие для убийств украинцев.
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Путин сетовал из-за удара по мосту
Кремлевский диктатор нервничал и "булькал", что это якобы "террористический акт киевского режима". Он потребовал от российского правительства, министерства обороны и ФСБ предложений, как защищать Крымский мост.
Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессодержательно с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок,
– цинично сказал Путин.
Заметим, что российская техника и оружие постоянно поставлялись в Крым либо по мосту, либо по железной дороге. Поэтому Путин в очередной раз опозорился и показал всему миру, что умеет только лгать, хотя и не слишком убедительно.
Путин снова публично опозорился: смотрите видео
Взрыв на Крымском мосту 17 июля: главное
- На Крымском мосту ночью 17 июля раздались громкие звуки взрывов. В районе одной из опор мостового перехода был виден густой черный дым. В Службе безопасности Украины сообщили, что атака на Крымский мост являлась частью удачной спецоперации СБУ и Военно-Морских Сил нашего государства.
- Владимир Путин провел совещание относительно Крымского моста. Диктатор приказал максимально оперативно восстановить все. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Путину, что его приказ вряд ли будет выполнен. Одна пролетная часть автодорожной части разрушена и не подлежит восстановлению. Также повреждена железнодорожная колея Крымского моста.
- После "хлопка" на Крымском мосту враг очень нервничает и пытается хоть как-то "реанимировать" силы ПВО в глазах россиян. Оккупанты ноют, что Крым якобы атаковали почти 30 БПЛА, но ПВО все сбила. Даже люди, поддерживающие войну против Украины, не верят в эти басни.
- Аналитики ISW отмечают, что российская логистика на Юге Украины пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе Это значительно усугубит сетования во вражеской армии.