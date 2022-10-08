Основная артерия разрушена: как повреждение Крымского моста повлияет на фронт

Взрывы на Крымском мосту могут усугубить логистику оккупационных сил на Юге. Проблемы у россиян будут накапливаться с каждым днем, если они не смогут восстановить сообщение.

После инцидента на Керченском мосту Россия уже не сможет формировать нужные ей железнодорожные эшелоны. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Логистическое" влияние

Эксперт отметил, что из-за взрывов на Керченском мосту передовые подразделения российских оккупационных сил не будут получать достаточное количество материально-технического обеспечения.

Система обеспечения будет разрушена, она будет не столь эффективной. Она уже сейчас на Правобережье Херсона не работает эффективно, потому что нет основных логистических артерий. Мы видим, что сейчас контрнаступление ВСУ более эффективно, потому что системы обеспечения и управления подразделений российских оккупантов нивелированы,

– объяснил специалист.

По его словам, логистика россиян разрушена не полностью, но она работает неэффективно.

"Сейчас мы можем говорить о том, что россияне теряют систему обеспечения не на уровне передовых подразделений, а глубокого тыла. Каждый день с территории Крыма на Южный плацдарм отправляли эшелоны, которые имели от 100 до 150 единиц техники. Их отправляли на разные направления, в частности – на Херсонский и Запорожский плацдармы", – добавил обозреватель.

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Как долго у россиян будут ресурсы

Коваленко подчеркнул, что россияне некоторое время смогут продержаться в таком формате путем поставок того запаса техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые есть во временно оккупированном Крыму.

Постоянно количество запасов будет уменьшаться. В то же время, примерно равнозначное количество будет уничтожаться ежедневно ВСУ. То есть наступит тот момент, когда будет дисбаланс возможностей, а передовые подразделения не смогут находиться в Запорожской и левобережной части Херсонской области и держать оборону,

– указал эксперт.

По его мнению, если оккупанты не смогут держать оборону в дальнейшем – они начнут убегать. Это, по его словам, станет возможным при отсутствии железнодорожного сообщения для российских оккупационных войск.

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