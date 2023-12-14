Пока Путин говорил, у него подгорало: в Крыму раздался взрыв, россияне поднимали вертолет
На территории временно оккупированного полуострова снова неспокойно. Там раздался мощный взрыв.
Пока Путин говорил со своими избирателями, "хлопок" без устали работал. Известно, что он с очередным визитом посетил Крым.
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Что происходит
Около 12 утра в районе поселка Красногвардейские жители слышали сильнейший взрыв. Впоследствии местные паблики сообщили, что сразу же после этого оккупанты подняли над поселком вертолет, ушедший на облет.
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Ночью несколько областей России атаковали беспилотники
В ночь на 14 декабря ударные беспилотники кружили над Московской и Калужской областями России. В этих регионах было шумно. Пропагандисты со ссылкой на минобороны страны-агрессорки заявили о атаку 9 беспилотников, которые вроде бы сбила их "ПВО". Кроме того, оккупанты уверяют, что эта ночь прошла для них разрушения и пострадавшие.
В то же время источники 24 Канала сообщили, что за атакой беспилотников в России стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
Взрывные вещи в Крыму: что известно
- 8 декабря в Керчи загорелся газопровод. Огонь перекинулся на линию электропередач, из-за чего 30 тысяч человек оказались без отопления. Россияне рассматривают вариант диверсии.
- В ночь на 5 декабря оккупанты в Крыму заявили, что их атаковали более 40 беспилотников. Как выяснилось, украинским военным удалось поразить ряд важных военных объектов на полуострове.
- Также утром того дня спецслужбы Украины ударили по Морскому нефтяному терминалу в Феодосии, который снабжает топливом российские войска.