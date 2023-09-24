В Курске раздался мощный взрыв: беспилотник атаковал административное здание

Жители российского Курска напуганы. Там на день города раздался взрыв.

В Курске раздался мощный взрыв, его услышали в разных районах. Губернатор заявил о беспилотнике, который атаковал административное здание в Центральном округе.

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"Подарок" на день города

День в российском городе начался громко. Местные власти визжат об атаке беспилотников. Пока известно о работе одного из них – он якобы атаковал административное здание. Губернатор заявив, что у него повреждена крыша.

Сети в это время делятся видео самого момента "прилета".

В момент ЧП жители Курска слышали с улицы серию взрывов, после чего в небе появился темный дым.

Взрывы в России: последние новости

21 сентября Тула к вечеру осталась без света. А все потому, что в город "на огонек" заскочил хлопок, который российские пропагандисты назвали мощными взрывами. В результате – в городе исчез свет. Речь идет о 6 улицах. Без электроэнергии осталось более 5 тысяч абонентов.

Утром 22 сентября неспокойно было в Туапсе и Курске. Оккупанты заявили об атаке беспилотников, как всегда "успешно отбитую" их ПВО.

На днях произошло "покушение" на Чкаловский аэродром в Подмосковье. Тогда неизвестные диверсанты взорвали российские самолеты Ан-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н на аэродроме. По словам главы ГУР Буданова, это сильно ударило по ФСБ и руководству самой России. Ведь именно ФСБ должна заниматься охраной этого объекта. Как отметил разведчик, атака – дело рук одной из диверсионных групп. А они уже "определенным образом" связаны с Главным управлением разведки.

2023 года День города Курск будет праздновать 24 сентября. Такое решение было принято в мэрии.