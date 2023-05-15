В центре оккупированного Луганска прогремел мощный взрыв: первые кадры

Утром во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Впоследствии захватчики начали свозить тела в местные морги. Вскоре в городе снова что-то бахнуло.

По предварительным данным, взрыв якобы произошел в салоне красоты "Барбершоп", пишут росСМИ. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Утренний "хлопок" в Луганске: в местные морги уже привезли более 30 тел

Что известно о взрыве в Луганске

Пропагандисты отмечают, что "взрывное устройство" якобы сработало в "Барбершопе" на улице Демехина. Часть вражеских телеграм-каналов уже распространяют информацию, что будто бы кто-то бросил гранату.

Также пишут о пострадавших. Отмечают, что якобы трех госпитализировали в тяжелом состоянии. Также пропагандисты заявляют, что взрыв якобы прогремел вблизи телерадиокомпании.

В сети уже распространяют видео с места происшествия. На кадрах видно российских военных и пожарную технику, а еще разрушенное помещение.

На месте взрыва российские военные: смотрите видео

Как будто последствия взрыва: смотрите видео

Взрыв в Луганске: смотрите видео

Заметим, неизвестно, что произошло в оккупированном городе. Важно понимать, что российские террористы постоянно распространяют фейки.

Кстати, активист Сергей Стерненко также предположил, что оккупанты врут о якобы взрыве гранаты.

Наверное, в Луганске кого-то взорвали чем-то помощнее. Но пока нет информации, кого,

– отметил Стерненко.

Также добавил, что уже сообщают о 5 раненых, в частности, трое из них якобы в тяжелом состоянии.

Позже в сети сообщили, что в результате взрыва мог пострадать один из предводителей боевиков Игорь Корнет

Читайте также Тайный торговец смертью: как Россия обходит санкции и наращивает военную силу – расследование

Утренний "хлопок" в Луганске