В центре оккупированного Луганска прогремел мощный взрыв: первые кадры
Утром во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Впоследствии захватчики начали свозить тела в местные морги. Вскоре в городе снова что-то бахнуло.
По предварительным данным, взрыв якобы произошел в салоне красоты "Барбершоп", пишут росСМИ. Об этом сообщает 24 Канал.
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Что известно о взрыве в Луганске
Пропагандисты отмечают, что "взрывное устройство" якобы сработало в "Барбершопе" на улице Демехина. Часть вражеских телеграм-каналов уже распространяют информацию, что будто бы кто-то бросил гранату.
Также пишут о пострадавших. Отмечают, что якобы трех госпитализировали в тяжелом состоянии. Также пропагандисты заявляют, что взрыв якобы прогремел вблизи телерадиокомпании.
В сети уже распространяют видео с места происшествия. На кадрах видно российских военных и пожарную технику, а еще разрушенное помещение.
На месте взрыва российские военные: смотрите видео
Как будто последствия взрыва: смотрите видео
Взрыв в Луганске: смотрите видео
Заметим, неизвестно, что произошло в оккупированном городе. Важно понимать, что российские террористы постоянно распространяют фейки.
Кстати, активист Сергей Стерненко также предположил, что оккупанты врут о якобы взрыве гранаты.
Наверное, в Луганске кого-то взорвали чем-то помощнее. Но пока нет информации, кого,
– отметил Стерненко.
Также добавил, что уже сообщают о 5 раненых, в частности, трое из них якобы в тяжелом состоянии.Обратите внимание! Позже в сети сообщили, что в результате взрыва мог пострадать один из предводителей боевиков Игорь Корнет.
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Утренний "хлопок" в Луганске
Утром 15 мая в городе на территории бывшего Луганского высшего военного училища штурманов прогремели мощные взрывы. Интересно, что там как раз располагались оккупанты.
В результате "прилетов" вспыхнул сильный пожар. На кадрах с места был виден черный дым над помещением.
Впоследствии источники 24 Канала сообщили, что в первые часы после взрывов в местные морги привезли более 30 тел.