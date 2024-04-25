Погибли люди: на Львовщине в пункте сбора металлолома произошел взрыв
Источник:Полиция Львовщины
Трагедия произошла в одном из сел Яворовской общины Львовской области. Там в пункте сбора металлолома сдетонировало взрывное устройство.
Смертельный инцидент произошел вчера, 24 апреля, в послеобеденный период.
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Взрыв среди металлолома
Как рассказали в полиции, 58-летняя жительница одного из сел Яворовского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлолом в частный двор в селе Старый Яр, где был организован пункт сбора.
Во время взвешивания металла произошел взрыв. На месте происшествия погибли мужчина, который привез лом, и владелица пункта приема – 42-летняя местная жительница.
Женщина, которая прибыла вместе с соседом, получила термические ожоги лица и всех конечностей. С многочисленными ранами ее госпитализировали во львовскую больницу.
Сейчас правоохранители осматривают место трагедии и пытаются установить причину взрыва. Полиция открыла уголовное производство за небрежное хранение оружия и боеприпасов. Виновных могут посадить на 3 года.
От взрыва погибли военные
- Вчера неизвестные предметы взрывались не только на Львовщине, но и в Николаеве.
- Так, в городе вечером раздались взрывы. Сначала местные жители решили, что это произошли "прилеты", хотя тревогу в Николаеве и области не объявляли тревогу.
- Впоследствии в ГСЧС объяснили, что взрывы – следствие не российских ударов, а детонации неизвестного устройства.
- В результате инцидента загорелись машины. Во время тушения пожара 5 сотрудников ГСЧС пострадали.
- Уже на следующий день стало известно, что из-за взрыва есть жертвы.
- В ГБР рассказали об открытии уголовного производства, а также сообщили обстоятельства происшествия.
- Предварительно, трагедия произошла на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой.
- Двое бойцов погибли, еще двое получили ранения.
- Также загорелись автомобили, которые были рядом с эпицентром взрыва.
- Во время ликвидации последствий первого взрыва произошла повторная детонация – 5 спасателей пострадало.