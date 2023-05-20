В Мариуполе снова расцвел "хлопок": оккупанты успели обвинить в этом ВСУ
Во временно оккупированном Мариуполе слышали мощные взрывы утром 20 мая. Пропагандисты заявляют, что якобы сработала система ПВО.
По словам местных жителей, раздалось несколько взрывов. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
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В Мариуполь пришел "хлопок"
Пропагандистские СМИ уже закричали, что ранним утром в Мариуполе якобы сработала система ПВО. По словам местных жителей, раздалось несколько взрывов. Предварительно, пострадавших нет.
И, традиционно, захватчики решили обвинить в "хлопке" Вооруженные Силы Украины.
Именно таким образом Киев решил поздравить жителей Мариуполя с днем освобождения от украинских боевиков,
– заговорили оккупанты.
В Мариуполе слышали взрывы / фото местные телеграм-каналы
В Мариуполе заявили о якобы работе ПВО / фото местные телеграм-каналы
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Накануне во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области снова цвел "хлопок". Были сообщения, что якобы ПВО сбила все цели, однако в мэрии населенного пункта констатировали, что это не так.
- По предварительной информации, было попадание в местонахождение личного состава оккупантов на территории Мариупольского аэропорта.
- На днях в Мариуполе грузовик взлетел с дороги на улице Архипа Куинджи. Советник городского головы отметил, что неизвестно, что стало причиной дорожного инцидента. Отмечается, что транспортное средство буквально влетело в руины.
- 13 мая взрыв прогремел в здании в селе Республика возле Мариуполя. Там периодически находились оккупанты. Туда враги вызвали ориентировочно 20 скорых. По предварительным данным, погибли 50 российских захватчиков.