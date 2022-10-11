Очень интересно: ветеран ВМС предположил, что и под чьим руководством произошло на Крымском мосту

Утром 8 октября раздался мощный взрыв на Крымском мосту. Существует немало версий по поводу того, что стало причиной инцидента.

Об этом 24 каналу рассказал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. По одной из версий, на Крымском мосту взорвался грузовик, который вез иранские дроны.

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"Сам взрыв был достаточно интересным"

По словам Рыженко, это предположение может быть не истинным объяснением того, что действительно произошло на мосту.

Сам взрыв был достаточно интересным. Я не уверен, что это был грузовик. Хотя то, что там было взорвано несколько сот килограммов взрывчатки, – это действительно так,

– подчеркнул ветеран ВМС.

Какая сейчас ситуация на Крымском мосту

Как отметил Рыженко, Россия очень болезненно восприняла удар по Крымскому мосту. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что уже на следующий день после взрыва в Крым прибыл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он фактически каждый день руководит работами по ремонту моста. Сейчас оккупанты возобновили движение, но очень ограниченно. Россияне позволяют проезжать по мосту только легковому транспорту,

– рассказал экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины.

Возобновили движение поездов по Крымскому мосту

Поезда запускают по одной уцелевшей ветке. Что касается другой ветки, на которой стояли вагоны с горючим, то там движение невозможно, поскольку в результате пожара были деформированы несколько сотен метров рельсов.

Нужно минимум несколько недель для того, чтобы восстановить полностью движение, которое сейчас очень серьезно ограничено,

– отметил Рыженко.

Снабжение оружия в Крым ограничено

По его словам, оккупанты даже не скрывают, что поставки вооружения посредством железнодорожного сообщения в Крым значительно ограничены.

Фактически все оружие на оккупированный Юг нашего государства, где находится 55% российской группировки, поставлялось именно через Крымский мост,

– заметил ветеран ВМС.

Он добавил, что сейчас оккупанты тестируют другие пути снабжения, в частности через захваченную континентальную часть на побережье Азовского моря.

Взрыв на Крымском мосту: последние новости

Утром 8 октября раздались взрывы на Крымском мосту. Позже стало известно, что за "хлопком" стоят украинские спецслужбы, в том числе и Служба безопасности Украины.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что версия с грузовиком в истории с Крымским мостом самая слабая.

Теперь поставка вражеской техники, которая идет через Крым, существенно изменится. Это повлияет на возможности россиян защищать Херсонскую область.

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