Новая порция абсурда: россияне заявили, что под удар по Одессе попали "иностранные специалисты"

Утром 24 июня российские войска в очередной раз ударили по гражданской инфраструктуре Одессы. Впоследствии вражеские пропагандисты заявили, что под удар якобы попали "до 10 иностранных специалистов".

Во время атаки по Одессе под ударом оказалось складское помещение "Таврии В". В компании сразу заверили, что никаких "военных целей" не было и не могло быть.

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Россияне похвастались ударом по Одессе

На данный момент известно о трёх пострадавших: 19-летнего парне и двух мужчинах 50 и 58 лет. Они находятся в больнице, в состоянии средней степени тяжести.

Российская пропагандистская машина уже успела похвастаться циничным ударом. Россияне также заявили об "иностранных специалистах", которые якобы были на месте удара.

Склад ракетного вооружения западного производства поражен в Одессе, под удар попали до 10 иностранных специалистов, которые обслуживали ракеты,

– говорится в сообщении пропагандистов, которые цитируют силовые структуры России.

Основатель сети "Таврия В" Борис Музалев заявил, что на складе никогда не было ни оружия, ни ракет, ни снарядов. Соответствующие слова подтвердил и представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Таким образом он опроверг слухи о том, что на складах в Одессе хранились боеприпасы.

По словам Братчука, на складе хранились, в том числе, и пищевые продукты. Однако не военная техника, как заявляет российская пропаганда.