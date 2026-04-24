Повторные взрывы прогремели в Николаеве

Украину снова атакуют российские ударные беспилотники. Вечером 24 апреля взрывы прогремели в Николаеве.

Об этом пишет Суспильное.

Что известно о взрыве в Николаеве?

Воздушные силы уже неоднократно за вечер 24 апреля сообщали Николаевскую область об угрозе ударных БпЛА. Последний раз – в 22:08.

БпЛА двигались курсом на Николаев. В 22:15 в городе прогремели взрывы.

Повторный взрыв был слышен в городе в 22:57.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

О возможных последствиях атаки пока не сообщали.

Важно. В России зафиксирована активность стратегических бомбардировщиков. О возможной массированной атаке предупредил в разговоре с 24 Каналом Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Последние атаки на Украину

Россия 24 апреля ударила по жилым кварталам Балаклеи. К сожалению, есть погибший и раненые. Повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобили.

Ночную атаку "Шахедами" также пережила Одесса. В результате обстрела многие дома подверглись разрушениям, вспыхнули пожары. Людей вытаскивали из-под завалов. В результате атаки 2 человека погибли, еще 15 – пострадали.

А утром взрывы раздавались и в Киеве. Обломки упали в Соломенском и Оболонском районе.